Группа "Демо" не отменила концерт в Уфе после ЧП в Ульяновской области

УФА, 3 апр – РИА Новости. Концерт группы "Демо", артисты которой были в сошедшем с рельсов поезде в Ульяновской области, как и запланировано, состоится в Уфе, мероприятие не отменено, сообщили РИА Новости на концертной площадке города "Максимилианс".
Ранее участники музыкальной группы "Демо" сообщили, что все музыканты остались живы и не пострадали после ЧП на железной дороге в Ульяновской области, которое произошло утром в пятницу.
"Концерт "Демо" запланирован на 3 апреля, в 20.00 (18.00 мск). Мы с артистами на связи, наш арт-менеджер ждет их в отеле. Концерт состоится, мероприятие не отменено, все у нас хорошо", - рассказали РИА Новости на концертной площадке Уфы.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе 4 детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.