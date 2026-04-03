ВТБ и Сбер запустили промышленный обмен данными для крупного бизнеса

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВТБ и Сбер запустили сервис "Мультибанк", который позволяет корпоративным клиентам работать с данными по счетам, открытым в двух банках, в едином цифровом интерфейсе, сообщает пресс-служба ВТБ.

"Мультибанк" построен на основе стандартов открытого банкинга Банка России. Сервис позволяет клиентам добавлять счета, открытые в ВТБ и Сбере, получать по ним выписки, а также просматривать, экспортировать и печатать данные в едином окне. Для подключения нового функционала клиенту достаточно предоставить согласие в личном кабинете.

В пресс-службе отметили, что ВТБ рассматривает "Мультибанк" как часть более широкой стратегии по развитию открытого банкинга и созданию единой цифровой платформы для корпоративных клиентов. В дальнейшем банк планирует поэтапно расширять функциональность сервиса и увеличивать перечень банков, доступных для подключения.

"Запуск “Мультибанка” — это результат системной работы ВТБ по развитию открытого банкинга и поиску новых решений для корпоративных клиентов. Мы нацелены на создание сервисов, которые упрощают финансовые процессы и дают бизнесу больше возможностей для эффективного управления ликвидностью и счетами", — рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук.

Как сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик, в банке последовательно внедряют практики открытого банкинга для корпоративных клиентов, адаптируя существующие стандарты под реальные бизнес-сценарии.

"При разработке сервиса были учтены различные модели взаимодействия — как с юридическими лицами, так и с физическими лицами в статусе представителей компаний", — отметил он.