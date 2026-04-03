Россиян предупредили о штрафах за шашлык на даче - РИА Новости, 03.04.2026
02:16 03.04.2026 (обновлено: 05:56 03.04.2026)
Россиян предупредили о штрафах за шашлык на даче
Неправильное размещение мангала на дачном участке может привести к штрафу до 15 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара или повреждения чужого имущества... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T02:16:00+03:00
2026-04-03T05:56:00+03:00
московская областная дума
Московская областная дума
Женщина готовит шашлык на дачном участке во Владимирской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Неправильное размещение мангала на дачном участке может привести к штрафу до 15 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара или повреждения чужого имущества штраф может вырасти до 50 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
"Неправильное размещение мангала: штраф 5-15 тысяч рублей; особый противопожарный режим: штраф 10-20 тысяч рублей; пожар по вине владельца и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека: штраф 40-50 тысяч рублей", — рассказал Шапкин.
Депутат заявил, что шашлыки можно жарить на дачном участке, но делать это нужно в металлическом или кирпичном мангале, специальной жаровне, а также зоне для барбекю или печи. Это может быть как купленное готовое устройство для жарки, так и оборудованное самостоятельно.
"Главное, помнить, что расстояние от мангала до ближайших построек должно быть не менее пяти метров, вокруг мангала обязательно должна быть очищенная зона радиусом не менее двух метров, а рядом должна быть вода или огнетушитель", — заключил Шапкин.
Дома в садовом товариществе - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В Госдуме пояснили, нужно ли предупреждать соседей по даче о ремонте
30 марта, 18:18
 
