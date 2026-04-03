Россиян предупредили о штрафах за шашлык на даче

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Неправильное размещение мангала на дачном участке может привести к штрафу до 15 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара или повреждения чужого имущества штраф может вырасти до 50 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

"Неправильное размещение мангала: штраф 5-15 тысяч рублей; особый противопожарный режим: штраф 10-20 тысяч рублей; пожар по вине владельца и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека: штраф 40-50 тысяч рублей", — рассказал Шапкин.

Депутат заявил, что шашлыки можно жарить на дачном участке, но делать это нужно в металлическом или кирпичном мангале, специальной жаровне, а также зоне для барбекю или печи. Это может быть как купленное готовое устройство для жарки, так и оборудованное самостоятельно.