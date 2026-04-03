С места схода поезда в Ульяновской области эвакуируют 24 пострадавших

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Двадцать четыре пострадавших эвакуируются в больницы региона с места схода поезда в Ульяновской области, тяжелых нет, все предварительно в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.