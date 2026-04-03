Посольство России в Германии прокомментировало заявления в ЕС по Буче

"И сегодня политики некоторых европейских государств с маниакальным упорством твердят о продолжении войны до последнего украинца – любой ценой, любыми средствами. При этом не чураются лжи, будто Россия не готова к переговорам, хотя российское руководство неоднократно публично доводило свою позицию до мировой общественности", - говорится в сообщении.

"Мы не забыли времена, когда наших предков также называли "варварами" и "недочеловеками", готовя против нашей страны войну на уничтожение. Все помнят, как это было и чем это закончилось. В этой связи не стоило бы бряцать оружием и призывать к новому "крестовому походу" против России. Из истории надо делать правильные выводы. Россия никому на Западе не угрожает и ни на кого нападать не собирается. Но на любые недружественные действия и провокации ответит", - подчеркнули в посольстве.