Посольство России в Германии прокомментировало заявления в ЕС по Буче

БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Заявления европейских политиков по Буче поражают двойными стандартами и цинизмом, при том что постановочный характер событий в Буче неоспорим, заявило посольства России в Германии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что после событий в Буче представители ООН в кулуарах признавали факт того, что это было провокацией. Она потребовала от секретариата ООН перестать покрывать украинскую инсценировку в Буче и поспособствовать тщательному расследованию провокации.
"Прозвучавшие на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Киеве 31 марта 2026 года заявления поражают двойными стандартами и цинизмом. Это удручает, поскольку постановочный характер событий в Буче неоспорим", - говорится в комментарии посольства России в Германии.
Посольство напомнило, что постановка в Буче должна была создать крайне негативный фон, препятствующий финализации российско-украинских мирных договоренностей. В итоге западные лидеры прямо запретили Киеву подписывать Стамбульские соглашения, сделав ставку на войну и нанесение России "стратегического поражения".
"И сегодня политики некоторых европейских государств с маниакальным упорством твердят о продолжении войны до последнего украинца – любой ценой, любыми средствами. При этом не чураются лжи, будто Россия не готова к переговорам, хотя российское руководство неоднократно публично доводило свою позицию до мировой общественности", - говорится в сообщении.
Российское посольство также обратило внимание на "возмутительную риторику отдельных европейских политиков, смеющих обвинять россиян в варварстве".
"Мы не забыли времена, когда наших предков также называли "варварами" и "недочеловеками", готовя против нашей страны войну на уничтожение. Все помнят, как это было и чем это закончилось. В этой связи не стоило бы бряцать оружием и призывать к новому "крестовому походу" против России. Из истории надо делать правильные выводы. Россия никому на Западе не угрожает и ни на кого нападать не собирается. Но на любые недружественные действия и провокации ответит", - подчеркнули в посольстве.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны также отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.