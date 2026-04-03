Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Германии прокомментировало заявления в ЕС по Буче
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03.04.2026
Посольство России в Германии прокомментировало заявления в ЕС по Буче
Заявления европейских политиков по Буче поражают двойными стандартами и цинизмом, при том что постановочный характер событий в Буче неоспорим, заявило... РИА Новости, 03.04.2026
в мире
россия
буча
киев
мария захарова
дмитрий песков
оон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20260401/zaharova-2084258440.html
https://ria.ru/20260401/mid-2084254693.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Посольство России в Германии прокомментировало заявления в ЕС по Буче

Посольство РФ в Германии: заявления в ЕС по Буче поражают двойными стандартами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Заявления европейских политиков по Буче поражают двойными стандартами и цинизмом, при том что постановочный характер событий в Буче неоспорим, заявило посольства России в Германии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что после событий в Буче представители ООН в кулуарах признавали факт того, что это было провокацией. Она потребовала от секретариата ООН перестать покрывать украинскую инсценировку в Буче и поспособствовать тщательному расследованию провокации.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Захарова назвала визит представителей ЕС в Бучу саморазоблачением
1 апреля, 13:38
"Прозвучавшие на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Киеве 31 марта 2026 года заявления поражают двойными стандартами и цинизмом. Это удручает, поскольку постановочный характер событий в Буче неоспорим", - говорится в комментарии посольства России в Германии.
Посольство напомнило, что постановка в Буче должна была создать крайне негативный фон, препятствующий финализации российско-украинских мирных договоренностей. В итоге западные лидеры прямо запретили Киеву подписывать Стамбульские соглашения, сделав ставку на войну и нанесение России "стратегического поражения".
"И сегодня политики некоторых европейских государств с маниакальным упорством твердят о продолжении войны до последнего украинца – любой ценой, любыми средствами. При этом не чураются лжи, будто Россия не готова к переговорам, хотя российское руководство неоднократно публично доводило свою позицию до мировой общественности", - говорится в сообщении.
Российское посольство также обратило внимание на "возмутительную риторику отдельных европейских политиков, смеющих обвинять россиян в варварстве".
"Мы не забыли времена, когда наших предков также называли "варварами" и "недочеловеками", готовя против нашей страны войну на уничтожение. Все помнят, как это было и чем это закончилось. В этой связи не стоило бы бряцать оружием и призывать к новому "крестовому походу" против России. Из истории надо делать правильные выводы. Россия никому на Западе не угрожает и ни на кого нападать не собирается. Но на любые недружественные действия и провокации ответит", - подчеркнули в посольстве.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны также отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
МИД потребовал от ООН прекратить покрывать украинскую инсценировку в Буче
1 апреля, 13:29
 
В миреРоссияБучаКиевМария ЗахароваДмитрий ПесковООНЕвросоюзГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала