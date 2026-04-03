На место ЧП под Ульяновском направили четыре дополнительные бригады скорой

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Четыре дополнительные бригады скорой помощи направлены на место схода вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее в областном минздраве сообщали, что на место происшествия отправлена бригада медицины катастроф и две бригады скорой помощи.