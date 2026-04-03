Борщ и щи получили рекомендации по приготовлению в России

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Известные многим россиянам с детства супы борщ и щи получили рекомендации по технологии приготовления, следует из проекта ГОСТа русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.

Особенностью борща является то, что овощи, входящие в состав блюда, предварительно пассеруют на жире. Для достижения легендарного кислого вкуса допускается использование кваса свекольного или белого ржаного, рассола из-под квашеных овощей или плодов и ягод, добавление при тушении свеклы томатного пюре, томатной пасты, уксуса или лимонного сока.

Подавать борщ рекомендуется в горячем виде. К блюду можно подавать сметану, сало, чеснок и зелень, пампушки или ватрушки с несладкой начинкой. При этом для холодного или зеленого борща допускается подача в холодном виде.

А вот для щей в ГОСТе русской кухни есть несколько рекомендаций по приготовлению в зависимости от вида. Так, для щей из свежей капусты основными ингредиентами являются белокочанная свежая капуста, бульон, основной ингредиент бульона. В случае с зелеными щами используются для заправочной части щавель, шпинат, рассада капусты, репы или свеклы, крапива и другая зелень. Кислые щи в свою очередь отличаются наличием в основных ингредиентах квашеной капусты.

А вот самым богатым набором основных ингредиентов могут похвастаться щи рахмановские. Так, помимо зелени в них для бульона используется речная рыба, рыба осетровых пород и овощи.