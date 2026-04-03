ФСБ показала бомбу, с помощью которой СБУ хотела устроить теракт в Москве

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ФСБ показала на видео бомбу, с помощью которой Служба безопасности Украины хотела убить высокопоставленного правоохранителя в Москве.

На кадрах видео показана бомба в багажнике электроскутера. Далее демонстрируется, как саперы ФСБ обезвредили ее. Затем показано устройство бомбы.