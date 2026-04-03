СК: ВСУ применили американский БПЛА при атаке на магазин в Донецке

ДОНЕЦК, 3 апр – РИА Новости. Украинские военные применили американский БПЛА при атаке на магазин в Донецке в четверг, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.

« "В ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударных БПЛА самолетного типа модели производства США" – сказал он.

Он добавил, что в результате атаки беспилотника повреждения получили многоквартирные жилые домостроения, объекты гражданской инфраструктуры, в которых выбито остекление, а также торговые объекты.