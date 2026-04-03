Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до семи - РИА Новости, 03.04.2026
19:19 03.04.2026 (обновлено: 20:11 03.04.2026)
Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до семи
Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до семи - РИА Новости, 03.04.2026
Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до семи
Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" возросло с трех до семи человек, сообщила компания. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T19:19:00+03:00
2026-04-03T20:11:00+03:00
происшествия
нижнекамскнефтехим
республика татарстан (татарстан)
республика татарстан (татарстан)
Задымление от пожара на территории "Нижнекамскнефтехима"
На территории "Нижнекамскнефтехима" произошел пожар
происшествия, нижнекамскнефтехим, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Нижнекамскнефтехим, Республика Татарстан (Татарстан)
Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до семи

Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло с 3 до 7 человек

© РИА Новости / Антон Катушенок | Перейти в медиабанкПожар на заводе в Нижнекамске
Пожар на заводе в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Пожар на заводе в Нижнекамске
КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" возросло с трех до семи человек, сообщила компания.
"Подтверждена гибель семи человек, поиски еще пяти продолжаются. Поисково-спасательные работы ведутся непрерывно — к поиску подключены специалисты МЧС России и другие уполномоченные службы — более 200 человек и 20 единиц техники — в круглосуточном режиме", — говорится в публикации.
Всего госпитализировали 24 человека. Им выплатят три миллиона рублей и компенсируют расходы на последующую реабилитацию. Семьи погибших получат десять миллионов рублей.
Во вторник в одном из цехов "Нижнекамскнефтехима" прогремел взрыв. По информации компании, причиной стало воспламенение газовой смеси. В некоторых домах около завода выбило стекла.
Управление СК России по Татарстану возбудило дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Марат Назипов - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о сыне
1 апреля, 16:32
 
