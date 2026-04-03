Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до семи

КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" возросло с трех до семи человек, сообщила компания.

« "Подтверждена гибель семи человек, поиски еще пяти продолжаются. Поисково-спасательные работы ведутся непрерывно — к поиску подключены специалисты МЧС России и другие уполномоченные службы — более 200 человек и 20 единиц техники — в круглосуточном режиме", — говорится в публикации

Всего госпитализировали 24 человека. Им выплатят три миллиона рублей и компенсируют расходы на последующую реабилитацию. Семьи погибших получат десять миллионов рублей.

Во вторник в одном из цехов "Нижнекамскнефтехима" прогремел взрыв. По информации компании, причиной стало воспламенение газовой смеси. В некоторых домах около завода выбило стекла.