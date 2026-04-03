Бастрыкин поручил оценить действия Дудя* после интервью с главарем РДК**
18:02 03.04.2026 (обновлено: 18:56 03.04.2026)
Бастрыкин поручил оценить действия Дудя* после интервью с главарем РДК**
Бастрыкин поручил оценить действия Дудя* после интервью с главарем РДК**

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить действия журналиста Юрия Дудя* после интервью с главарем группы "Русский добровольческий корпус"** Денисом Капустиным***, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В нем Капустин среди прочего рассказал, как он и его сообщники убивали мирных жителей Брянска в марте 2023 года.
«

"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства изучить опубликованные материалы и дать правовую оценку действиям блогера", — отметили в СК России.

В ноябре 2025 года суд заочно приговорил Дудя к году и десяти месяцам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В феврале 2026-го суд ужесточил ему приговор, добавив запрет на администрирование сайтов на три года.
Журналиста также неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Запрещенная в России террористическая организация.
*** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
