Форум "Дни московской конкуренции" собрал более 1 тысячи участников - РИА Новости, 03.04.2026
19:19 03.04.2026 (обновлено: 20:26 03.04.2026)
Форум "Дни московской конкуренции" собрал более 1 тысячи участников
Форум "Дни московской конкуренции" собрал более 1 тысячи участников - РИА Новости, 03.04.2026
Форум "Дни московской конкуренции" собрал более 1 тысячи участников
Свыше 1 тысячи человек приняли участие в V форуме "Дни московской конкуренции", в нем приняли участие представители органов власти, госзаказчики и... РИА Новости, 03.04.2026
москва
мария багреева
москва
москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
Форум "Дни московской конкуренции" собрал более 1 тысячи участников

Багреева: более тысячи человек приняли участие в "Днях московской конкуренции"

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Свыше 1 тысячи человек приняли участие в V форуме "Дни московской конкуренции", в нем приняли участие представители органов власти, госзаказчики и предприниматели, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Как отметила заместитель мэра, форум создает условия для диалога между Москвой и предпринимателями. Столица проводит мероприятие уже в пятый раз. Как и прежде, форум является площадкой для эффективной коммуникации специалистов, чья работа связана с закупками.
"Именно обмен опытом и мнениями позволяет нам находить новые точки роста и совершенствовать контрактную систему столицы. В этом году форум посетили более тысячи участников – представителей городских органов власти, госзаказчиков и поставщиков. Постоянная проработка успешных практик в ходе таких мероприятий способствует тому, что Москва из года в год сохраняет лидерство среди регионов в прозрачности закупок, подтверждая статус крупнейшего заказчика в стране со среднегодовым объемом контрактации более двух триллионов рублей", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
На форуме обсуждали нормативное регулирование в московских закупках, особенности импортозамещения и применение национального режима. Также в рамках мероприятия прошли дискуссии об изменениях в налоговом законодательстве, мерах поддержки бизнеса, развитии цифровых инструментов, внедрении ИИ в сферы госзаказа и земельно-имущественных торгов.
В обсуждениях участвовали специалисты московского департамента по конкурентной политике, Главного контрольного управления города, управления ФАС России, ГБУ "Аналитический центр", а также НИУ ВШЭ, ЭТП "Росэлторг", Российской ассоциации участников торгов и эксперты других ведомств.
По словам главы московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в Москве система закупок становится более гибкой и доступной для бизнеса. Кроме того, столичная цифровая инфраструктура выдерживает темпы контрактации и все вызовы, которые перед ней стоят.
За 21 год работы Единой автоматизированной информационной системы торгов в ней разместили порядка 6 миллионов контрактов. При этом ежедневно в системе заключают свыше 2 тысяч сделок.
"Постоянно развивается и наша платформа для проведения закупок малого объема – Портал поставщиков, где число ежедневно заключаемых контрактов превышает полторы тысячи", – подчеркнул Пуртов.
Форум "Дни московской конкуренции" проводят в столице с 2019 года. В этом году мероприятия для заказчиков и поставщиков проходят с 1 по 3 апреля, а завершит программу хакатон, направленный на поиск решений по совершенствованию Портала поставщиков.
МоскваМария Багреева
 
 
