В Калужской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр — РИА Новости. В Калужской области произошла вторая за день авария с участием экскурсионного автобуса, перевозившего детей, пострадали пять человек, сообщило региональное управление МВД.
Информация о ДТП на трассе М-3 в районе Обнинска появилась утром в пятницу. Предварительно, водитель "Газели" нарушил правила поворота налево и столкнулся с микроавтобусом, который вез детей из Калуги на экскурсию в Москву.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо несовершеннолетних — 2012 и 2013 года рождения, а также женщина 1980 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", — заявили в министерстве.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, в автобусе находились 13 детей и двое взрослых.
Аналогичный инцидент произошел ранее утром в Саратовской области. Автобус вез детей из Ершова в Пензу на экскурсию. По данным Минздрава, травмы получили семеро, одна девочка в тяжелом состоянии, ей делают операцию. Водитель погиб. В ГАИ считают, что ему стало плохо за рулем.