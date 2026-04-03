Белгородский губернатор рассказал о пострадавших при атаке БПЛА

БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Четыре человека, в том числе боец подразделения "Орлан", пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"При атаках ВСУ пострадали четыре человека, в том числе боец подразделения "Орлан". В селе Максимовка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по автомобилю пострадали двое: мужчина и женщина. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями бойцы "БАРС-Белгород" доставили их Большетроицкую РБ. После оказания помощи пострадавшие будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Мах.
Он добавил, что в городе Шебекино вследствие детонации FPV-дрона на территории предприятия осколочное ранение получил мужчина, его госпитализируют. В Валуйском округе в селе Казинка при отражении атаки дрона боец "Орлана" получил слепое осколочное ранение предплечья, спины и баротравму. В местной больнице ему оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно, уточнил губернатор.
Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.