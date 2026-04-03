Нижегородский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Пострадавших при отражении атаки БПЛА на территории Нижегородской области нет, повреждены коммуникации и остекление жилых домов в двух районах Нижнего Новгорода и на Бору, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Силы ПВО и РЭБ отражают атаку БПЛА на Нижегородскую область. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В результате падения обломков в Приокском и Кстовском районах Нижнего Новгороде и на Бору имеются повреждения инженерных коммуникаций и остекления нескольких жилых домов", - написал Никитин в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что на местах инцидентов работают оперативные службы.
"Беспилотная опасность в настоящий момент сохраняется, прошу нижегородцев сохранять бдительность и спокойствие. Силы Минобороны РФ продолжают защищать небо над регионом, ситуация под контролем", - подчеркнул глава региона.