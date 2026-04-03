Посол Ирана пригрозил блокировкой Баб-эль-Мандеба при наземной операции США

КАИР, 3 апр - РИА Новости. Баб-эль-Мандебский пролив может быть заблокирован движением "Ансар Алла" (хуситами), если США решат высадить десант на иранские острова, заявил в интервью РИА Новости посол исламской республики в Египте Моджтаба Фердоусипур.
"Мы надеемся, что противник (США — Прим. ред.) не совершит новую стратегическую ошибку в отношении Ирана. Если они хотят высадиться или оккупировать иранские острова, еще один пролив будет добавлен к Ормузскому. <...> Мы этого не хотим и не будем просить об этом "Ансар Алла", но этот вариант имеется у них", — сказал Фердоусипур.
Дипломат добавил, что такой шаг приведет к "взрыву на уровне финансовых рынков и мировой экономики".
В середине марта член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухейти сообщил РИА Новости, что движение может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив, но только для стран-агрессоров.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что базирующееся в Японии десантное судно ВМС США USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи США направлены на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе.
Многие специалисты увязывают это с возможной операцией по захвату иранского острова Харк, морского хаба Ирана в Персидском заливе, где находятся объекты нефтяной инфраструктуры страны.
Между тем операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из государств Персидского залива. Из-за этого в большинстве стран мира растут цены на топливо.
Сейчас через этот морской путь Иран разрешает проходить только дружественным странам. По данным агентства Tasnim, в список попали Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.