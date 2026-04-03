00:21 03.04.2026 (обновлено: 00:33 03.04.2026)
Посол Ирана пригрозил блокировкой Баб-эль-Мандеба при наземной операции США
Баб-эль-Мандебский пролив может быть заблокирован движением "Ансар Алла" (хуситами), если США решат высадить десант на иранские острова, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.04.2026
https://ria.ru/20260402/udar-2084881237.html
https://ria.ru/20260328/usa-2083526042.html
https://ria.ru/20260402/iran-2084880016.html
В мире, США, Иран, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Ансар Алла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посол Ирана пригрозил блокировкой Баб-эль-Мандеба при наземной операции США

КАИР, 3 апр - РИА Новости. Баб-эль-Мандебский пролив может быть заблокирован движением "Ансар Алла" (хуситами), если США решат высадить десант на иранские острова, заявил в интервью РИА Новости посол исламской республики в Египте Моджтаба Фердоусипур.
"Мы надеемся, что противник (США — Прим. ред.) не совершит новую стратегическую ошибку в отношении Ирана. Если они хотят высадиться или оккупировать иранские острова, еще один пролив будет добавлен к Ормузскому. <...> Мы этого не хотим и не будем просить об этом "Ансар Алла", но этот вариант имеется у них", — сказал Фердоусипур.

Иран силой добьется компенсации ущерба от атак США, заявили в ВС Ирана
Дипломат добавил, что такой шаг приведет к "взрыву на уровне финансовых рынков и мировой экономики".
В середине марта член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухейти сообщил РИА Новости, что движение может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив, но только для стран-агрессоров.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что базирующееся в Японии десантное судно ВМС США USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи США направлены на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе.
Американские морпехи прибыли на Ближний Восток
Кроме того, издание Politico проинформировало, что в 18 марта более 2 тысяч морских пехотинцев отправились в регион с базы в Сан-Диего.
Многие специалисты увязывают это с возможной операцией по захвату иранского острова Харк, морского хаба Ирана в Персидском заливе, где находятся объекты нефтяной инфраструктуры страны.
Между тем операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из государств Персидского залива. Из-за этого в большинстве стран мира растут цены на топливо.
Сейчас через этот морской путь Иран разрешает проходить только дружественным странам. По данным агентства Tasnim, в список попали Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Ормузский пролив закрыт для США на длительный срок, заявили в ВС Ирана
