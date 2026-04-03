Правящая партия Армении включила в предвыборную программу смену католикоса

ЕРЕВАН, 3 апр - РИА Новости. Планы премьер-министра Армении Никола Пашиняна заменить католикоса всех армян Гарегина II включены в предвыборную программу правящей партии "Гражданский договор".
Партия опубликовала программу, с которой пойдет на парламентские выборы 7 июня 2026 года.
"Партия "Гражданский договор" отстаивает повестку реформ Армянской Апостольской Святой Церкви и принимает следующую дорожную карту: отстранение фактического главы Армянской Апостольской Святой Церкви; избрание в установленном порядке местоблюстителя католикоса; принятие устава Армянской Апостольской Святой Церкви; избрание в установленном порядке католикоса всех армян", - говорится в программе.
Там же упоминаются неоднократно озвучивавшиеся Пашиняном утверждения о якобы "попытках внешних сил превратить ААЦ в опору гибридной борьбы против независимости и суверенитета Армении". При этом в программе не уточняется, что это за внешние силы.
Конфликт властей Армении и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.