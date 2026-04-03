США оставили в силе пошлины на российский алюминий
США оставили в силе пошлины на российский алюминий - РИА Новости, 03.04.2026
США оставили в силе пошлины на российский алюминий
Администрация США оставила в силе адвалорные (рассчитываемые от цены товара) пошлины в 200% на всю импортируемую продукцию из российского алюминия, говорится в... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T11:12:00+03:00
2026-04-03T11:12:00+03:00
2026-04-03T11:13:00+03:00
россия
сша
экономика, россия, сша, дональд трамп
Экономика, Россия, США, Дональд Трамп
США оставили в силе пошлины на российский алюминий
Администрация США оставила в силе пошлину в 200% на российский алюминий
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Администрация США оставила в силе адвалорные (рассчитываемые от цены товара) пошлины в 200% на всю импортируемую продукцию из российского алюминия, говорится в документе
за подписью президента Дональда Трампа на сайте Белого дома.
Этот документ ввел ряд послаблений в отношении импортных пошлин на товары с содержанием этих металлов.
"Ввоз всех позиций (таможенной номенклатуры – ред.) с алюминием и позиций производных алюминия... которые произведены в России
или которые содержат любое количество использованного при их изготовлении первичного алюминия, выплавленного в России, или если эти позиции из алюминия отлиты в России, по-прежнему облагается пошлиной 200% на цену", - говорится в документе.
В феврале газета Wall Street Journal сообщала о том, что в администрации США
обсуждаются возможные послабления импортных пошлин на сталь и алюминий, однако официальных заявлений или решений по этому поводу пока сделано не было.
В марте прошлого года ввозная пошлина на алюминий в США была повышена до 25% с 10%, тем самым ставка была уравнена с действовавшей тогда пошлиной на сталь. Затем, в июне, пошлины на большинство поставок стали и алюминия были увеличены до 50%.
Против России на момент введения этих пошлин уже действовали огромные сборы: на большинство товаров наложены тарифы от 35 до 70%, а по некоторым группам - в частности, алюминию - достигают 200%.