Рейтинг@Mail.ru
США оставили в силе пошлины на российский алюминий - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 03.04.2026 (обновлено: 11:13 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/alyuminiy-2084940254.html
США оставили в силе пошлины на российский алюминий
США оставили в силе пошлины на российский алюминий - РИА Новости, 03.04.2026
США оставили в силе пошлины на российский алюминий
Администрация США оставила в силе адвалорные (рассчитываемые от цены товара) пошлины в 200% на всю импортируемую продукцию из российского алюминия, говорится в... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T11:12:00+03:00
2026-04-03T11:13:00+03:00
экономика
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151819/90/1518199097_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8e14b8133f694d7d3a550e3729822d3a.jpg
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151819/90/1518199097_142:0:1919:1333_1920x0_80_0_0_468c7a0bef657521c8314d995ec123f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, дональд трамп
Экономика, Россия, США, Дональд Трамп
США оставили в силе пошлины на российский алюминий

Администрация США оставила в силе пошлину в 200% на российский алюминий

© РИА Новости / Александр Кряжев
Литейный цех алюминиевого завода компании РУСАЛ
Литейный цех алюминиевого завода компании РУСАЛ - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Литейный цех алюминиевого завода компании РУСАЛ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Администрация США оставила в силе адвалорные (рассчитываемые от цены товара) пошлины в 200% на всю импортируемую продукцию из российского алюминия, говорится в документе за подписью президента Дональда Трампа на сайте Белого дома.
Этот документ ввел ряд послаблений в отношении импортных пошлин на товары с содержанием этих металлов.
"Ввоз всех позиций (таможенной номенклатуры – ред.) с алюминием и позиций производных алюминия... которые произведены в России или которые содержат любое количество использованного при их изготовлении первичного алюминия, выплавленного в России, или если эти позиции из алюминия отлиты в России, по-прежнему облагается пошлиной 200% на цену", - говорится в документе.
В феврале газета Wall Street Journal сообщала о том, что в администрации США обсуждаются возможные послабления импортных пошлин на сталь и алюминий, однако официальных заявлений или решений по этому поводу пока сделано не было.
В марте прошлого года ввозная пошлина на алюминий в США была повышена до 25% с 10%, тем самым ставка была уравнена с действовавшей тогда пошлиной на сталь. Затем, в июне, пошлины на большинство поставок стали и алюминия были увеличены до 50%.
Против России на момент введения этих пошлин уже действовали огромные сборы: на большинство товаров наложены тарифы от 35 до 70%, а по некоторым группам - в частности, алюминию - достигают 200%.
ЭкономикаРоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала