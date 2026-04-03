Филиал фонда "Защитники Отечества" в Адыгее принял более 16 тысяч запросов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Адыгее поступили более 16 тысяч запросов с мая 2023 года, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

В пятницу исполняется три года с момента подписания указа президента России Владимира Путина о создании государственного фонда "Защитники Отечества". Структура с филиалами по всей стране была создана для помощи ветеранам СВО, их близким и членам семей погибших героев.

Кумпилов отметил, что за время работы фонда республике удалось создать комплексную систему социального сопровождения воинов, ориентированную на индивидуальную работу с каждым конкретным человеком. Она выстроена в тесном взаимодействии госфонда с органами власти, социальными службами и постоянно совершенствуется на основе обратной связи от защитников.

Большую роль в этих процессах играют общественные организации, региональное отделение партии "Единая Россия", волонтеры, которые не только участвуют в реализации государственных программ поддержки, но также инициируют собственные проекты по адаптации и социализации ветеранов.

"За время работы в региональный филиал госфонда "Защитники Отечества" поступило более 16 тысяч запросов, из них 96% уже решено положительно. Чаще всего обращения связаны с назначением мер социальной поддержки, получением денежных выплат, оформлением удостоверения ветерана боевых действий, юридической и психологической помощью", — пишет Кумпилов в канале в мессенджере Мах.

Фонд "Защитники Отечества" запустил в России программу адаптации жилья, учитывающую нужды ветеранов СВО с инвалидностью — в республике уже обустроено 16 жилых помещений для проживания ветеранов. Постоянно расширяется перечень бесплатных технических средств реабилитации и средств адаптации, в их числе — автомобили с ручным управлением, адаптивная одежда. Фонд также оказывает содействие ветеранам СВО и членам семей погибших героев в получении медицинской помощи и психологической поддержки. Более 90% вернувшихся в регион защитников прошли программу углубленной диспансеризации для ветеранов.

Кроме того, участники СВО и их близкие получают помощь в обучении, переобучении и трудоустройстве. Дополнительно реализуются программы поддержки ветеранов, которые желают заниматься предпринимательской деятельностью. С начала текущего года 11 человек подали документы на заключение социального контракта, и по итогам рассмотрения три человека его уже получили.