Рейтинг@Mail.ru
Филиал фонда "Защитники Отечества" в Адыгее принял более 16 тысяч запросов - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
13:14 03.04.2026
Филиал фонда "Защитники Отечества" в Адыгее принял более 16 тысяч запросов
Филиал фонда "Защитники Отечества" в Адыгее принял более 16 тысяч запросов - РИА Новости, 03.04.2026
Филиал фонда "Защитники Отечества" в Адыгее принял более 16 тысяч запросов
В филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Адыгее поступили более 16 тысяч запросов с мая 2023 года, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T13:14:00+03:00
2026-04-03T13:14:00+03:00
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
ветераны
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151102/88/1511028867_95:0:1702:1205_1920x0_80_0_0_958b47826390d7c8f9d93819e5b00ed2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика адыгея, мурат кумпилов, ветераны
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Ветераны
Филиал фонда "Защитники Отечества" в Адыгее принял более 16 тысяч запросов

Филиал госфонда "Защитники Отечества" в Адыгее принял свыше 16 тысяч запросов

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Адыгее поступили более 16 тысяч запросов с мая 2023 года, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
В пятницу исполняется три года с момента подписания указа президента России Владимира Путина о создании государственного фонда "Защитники Отечества". Структура с филиалами по всей стране была создана для помощи ветеранам СВО, их близким и членам семей погибших героев.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Глава Адыгеи поставил задачи по поддержке ветеранов СВО и их семей
24 марта, 14:35
Кумпилов отметил, что за время работы фонда республике удалось создать комплексную систему социального сопровождения воинов, ориентированную на индивидуальную работу с каждым конкретным человеком. Она выстроена в тесном взаимодействии госфонда с органами власти, социальными службами и постоянно совершенствуется на основе обратной связи от защитников.
Большую роль в этих процессах играют общественные организации, региональное отделение партии "Единая Россия", волонтеры, которые не только участвуют в реализации государственных программ поддержки, но также инициируют собственные проекты по адаптации и социализации ветеранов.
"За время работы в региональный филиал госфонда "Защитники Отечества" поступило более 16 тысяч запросов, из них 96% уже решено положительно. Чаще всего обращения связаны с назначением мер социальной поддержки, получением денежных выплат, оформлением удостоверения ветерана боевых действий, юридической и психологической помощью", — пишет Кумпилов в канале в мессенджере Мах.
Фонд "Защитники Отечества" запустил в России программу адаптации жилья, учитывающую нужды ветеранов СВО с инвалидностью — в республике уже обустроено 16 жилых помещений для проживания ветеранов. Постоянно расширяется перечень бесплатных технических средств реабилитации и средств адаптации, в их числе — автомобили с ручным управлением, адаптивная одежда. Фонд также оказывает содействие ветеранам СВО и членам семей погибших героев в получении медицинской помощи и психологической поддержки. Более 90% вернувшихся в регион защитников прошли программу углубленной диспансеризации для ветеранов.
Кроме того, участники СВО и их близкие получают помощь в обучении, переобучении и трудоустройстве. Дополнительно реализуются программы поддержки ветеранов, которые желают заниматься предпринимательской деятельностью. С начала текущего года 11 человек подали документы на заключение социального контракта, и по итогам рассмотрения три человека его уже получили.
"Большое спасибо фонду "Защитники Отечества" и лично руководителю Анне Евгеньевне Цивилевой. Уверен, что совместно мы продолжим совершенствовать систему помощи ветеранам и их семьям, реализовывать все федеральные льготы, а также внедрять новые региональные меры поддержки с учетом запросов наших воинов", — подытожил Кумпилов.
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат КумпиловВетераны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала