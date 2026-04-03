Владелец "Абрау-Дюрсо" рассказал о планах по выпуску вина на 2026 год

СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. "Абрау Дюрсо" по итогам 2026 года перейдет барьер по выпуску вина в 60 миллионов бутылок, заявил РИА Новости член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основной владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.

"По плану мы должны перейти барьер 60 миллионов бутылок. В том году было 58 с небольшим. 60 миллионов возможно", - сказал он в кулуарах Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее", отвечая на вопрос о планах выпуска вина на 2026 год.