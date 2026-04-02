16:12 02.04.2026 (обновлено: 16:18 02.04.2026)
Звание "Поставщик правительства Москвы" присвоили девяти компаниям России
© Фото : Комплекс экономической политики города МосквыЦеремония награждения премии "Поставщик правительства Москвы"
© Фото : Комплекс экономической политики города Москвы
Церемония награждения премии "Поставщик правительства Москвы"
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В текущем году девять российских компаний получили звания "Поставщик правительства Москвы", которое говорит о том, что организации являются надежными партнерами московских заказчиков, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Награды были вручены предприятиям в рамках форума "Дни московской конкуренции".
Как сообщила заммэра, каждый год в Москве вручают премии "Поставщик правительства Москвы". Они предназначаются бизнесменам, которые ведут активное и добросовестное сотрудничество с московскими заказчиками. Все они строго соблюдают качество и сроки поставок.
"В этом году наградами удостоены девять компаний, которые поставляют свою продукцию московским школам, больницам, учреждениям культуры, ремонтируют объекты городской инфраструктуры, занимаются благоустройством, то есть вносят существенный вклад в развитие города и создание комфортных условий для жизни и работы в нем. Это звание важно для компаний, так как подтверждает их репутацию надежного поставщика правительства Москвы, способствует развитию бизнеса, помогает находить новых партнеров", – отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Так, по итогам прошлого года компании победили в номинациях: "Здравоохранение", "Обеспечение деятельности организаций", "Образование", "Социальная защита", "Транспорт", "Связь и информационные технологии", "Городское хозяйство и благоустройство", "Развитие спорта", "Строительство и проектирование". Ранжирование компаний в каждой номинации премии проводилось на основе нескольких критериев, в том числе учитываются суммарный объем и количество исполненных контрактов, заключенных поставщиком со столичными заказчиками, отсутствие штрафов и другие важные критерии.
По словам главы московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, для представителей субъектов МСП, планирующих начать работу с госзакупками, единой точкой входа является столичный Портал поставщиков. На этом сайте есть возможность работать всем: юрлицам, физлицам, ИП и самозанятым.
Как отметил Пуртов, в настоящий момент на платформе зарегистрировано свыше 400 тысяч представителей бизнеса из всех регионов России и более 60 тысяч заказчиков из 44 регионов. Каждый год на портале заключают более 1,5 тысячи контрактов.
Форум "Дни московской конкуренции" проходит с 1 по 3 апреля. В рамках этого мероприятия с 3 по 5 апреля пройдет хакатон, направленный на поиск решений по совершенствованию Портала поставщиков, в частности – на разработку системы для персонализированного умного поиска продукции.
Мероприятие проходит в преддверии Дня закупщика и тендерного специалиста, который отмечают в стране 5 апреля. В этот день 13 лет назад был подписан закон №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Это основной нормативный документ, который регламентирует работу в сфере госзакупок.
"Дни московской конкуренции" проводятся с 2019 года и служат площадкой для коммуникации между участниками закупочных процессов, обмена лучшими практиками и их адаптации под реальные задачи города, а также для поиска потенциальных бизнес-партнеров и инвестиций.
 
