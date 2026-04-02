МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Китайский производитель смартфонов и электромобилей Xiaomi хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.

Согласно документам, заявка поступила в ведомство 30 марта. В качестве заявителя указана компания "Сяоми Инк".

Китайская Xiaomi, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов и электромобилей. Работает более чем на 100 рынках.