В Московском зоопарке животные вышли из закрытых павильонов

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. С наступлением весны животные в Московском зоопарке вышли из закрытых павильонов.

"Выход теплолюбивых животных на улицу — это всегда важный этап, знаменующий собой настоящую весну в зоопарке. Мы стараемся делать этот переход максимально комфортным, учитывая индивидуальные особенности каждого вида", — отметила генеральный директор Светлана Акулова

Одними из первых в уличный вольер на новой территории переехали птицы. Там можно увидеть венценосных и черношейных журавлей, красавок, черных аистов, седлоклювых ябиру и марабу. В конце марта в уличный водоем переехали кудрявые и розовые пеликаны, а также бакланы. Среди млекопитающих на улицу вышли и равнинные гориллы.