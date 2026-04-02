Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
02:25 02.04.2026
Азовцы* убивали в Родинском ждавших прихода России мирных жителей
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Боевики нацбатальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) убивали мирных жителей города Родинское Донецкой Народной Республики, которые ждали прихода России, рассказал РИА Новости беженец Игорь Богатырев.
"Мы хотели в России остаться, и из-за этого они людей убивали, по домам ходили, по подвалам людей искали, ходили, убивали, резали, угрожали - это азовцы, нацистский батальон", - сказал беженец.
Он отметил, что азовцы* считали врагами местное население, которое осталось в городе, и добавил, что с ним в укрытии жило два российских солдата, которые защищали группу местных жителей от украинских карателей.
27 декабря 2025 года командующий группировкой войск "Центр" министерства обороны России Валерий Солодчук сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.
* Запрещенная в России террористическая организация
