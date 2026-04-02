"Это проблема". Зеленский устроил истерику из-за Европы - РИА Новости, 02.04.2026
21:37 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/zelenskiy-2084871448.html
"Это проблема". Зеленский устроил истерику из-за Европы
"Это проблема". Зеленский устроил истерику из-за Европы - РИА Новости, 02.04.2026
"Это проблема". Зеленский устроил истерику из-за Европы
Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в задержке предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T21:37:00+03:00
2026-04-02T21:37:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084611802_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ec3998186538aeeccb4f0ff1782f6e7.jpg
https://ria.ru/20260402/ukraina-2084847583.html
https://ria.ru/20260402/rossiya-2084808916.html
https://ria.ru/20260402/kallas-2084790627.html
украина
европа
киев
украина, европа, киев, владимир зеленский, кайя каллас, петер сийярто, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Кайя Каллас, Петер Сийярто, Евросоюз, В мире
"Это проблема". Зеленский устроил истерику из-за Европы

Зеленский обвинил Европу в невыполнении обещаний по кредиту

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в задержке предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.
"Европейский пакет поддержки на 90 миллиардов евро для Украины до сих пор заблокирован. И это проблема, что европейцы не могут найти решение и выполнить то, что обещали", — написал он в Telegram-канале.
Глава киевского режима также выразил надежду на то, что Европа вскоре найдет решение и предоставит Киеву средства.
Глава евродипломатии Кая Каллас 31 марта посетовала, что у нее нет хороших новостей насчет выделения Украине крупной ссуды.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаКиевВладимир ЗеленскийКайя КалласПетер СийяртоЕвросоюзВ мире
 
 
