"Это проблема". Зеленский устроил истерику из-за Европы

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в задержке предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.
"Европейский пакет поддержки на 90 миллиардов евро для Украины до сих пор заблокирован. И это проблема, что европейцы не могут найти решение и выполнить то, что обещали", — написал он в Telegram-канале.
Глава евродипломатии Кая Каллас 31 марта посетовала, что у нее нет хороших новостей насчет выделения Украине крупной ссуды.
"Не умеют": в США проговорились о произошедшем с Россией
2 апреля, 16:04
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".