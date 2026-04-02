Рейтинг@Mail.ru
Путин дал Зеленскому два месяца: почему и что теперь будет - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 02.04.2026 (обновлено: 08:03 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/zelenskiy-2084322338.html
Путин дал Зеленскому два месяца: почему и что теперь будет
Путин дал Зеленскому два месяца: почему и что теперь будет - РИА Новости, 02.04.2026
Путин дал Зеленскому два месяца: почему и что теперь будет
Зеленский заявил, что Россия дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, иначе условия мирного договора изменятся. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T08:00:00+03:00
2026-04-02T08:03:00+03:00
россия
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
евросоюз
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084294193_0:72:1536:936_1920x0_80_0_0_40741b132151e3a184262462ef5caabb.jpg
https://ria.ru/20260401/zelenskiy-2084235779.html
https://ria.ru/20260331/zelenskiy-2083998340.html
https://ria.ru/20260331/iran-2084041995.html
https://ria.ru/20260331/ukraina-2084133637.html
https://ria.ru/20260401/ukraina-2083982824.html
https://ria.ru/20260331/ukraina-2084035041.html
https://ria.ru/20260401/ukraina-2084283793.html
россия
украина
киев
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084294193_87:0:1452:1024_1920x0_80_0_0_ad52be1ae9471e92a73aff3a48bf8967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, сша, иран, владимир зеленский, аналитика
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, США, Иран, Владимир Зеленский, Аналитика

Путин дал Зеленскому два месяца: почему и что теперь будет

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Зеленский заявил, что Россия дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, иначе условия мирного договора изменятся.
У кого-то по этому поводу может екнуть сердце, но только не у тех, кто знает замашки кровавого клоуна и кто хоть чуть-чуть следит за тем, что последовательно озвучивают власти России по поводу перспектив конфликта на Украине.
Позиция российского руководства, в отличие от желеобразных метаний на коллективной "той стороне", не меняется в угоду моменту. Тема с неизбежным изменением условий завершения конфликта поднималась не один раз, текущие условия на столе, и нет никаких причин думать, что вдруг ни с того ни с сего Владимир Путин решил предъявить Киеву новый красочный ультиматум в стиле зажигательных пресс-брифингов из Белого дома.
Заявление Зеленского — один из элементов отчаянной стратегии бункерных сидельцев, призванной помочь выбраться из "кризиса невнимания" на фоне событий на Ближнем Востоке. Внимание — это единственный рычаг Киева на получение новых денег, новых вооружений и новой политической поддержки, а без него войну можно заканчивать и вешать табличку "Ушла на базу".
Подтверждает эту идею недавнее интервью, которое Зеленский дал американскому изданию Axios.
Если кратко, то недопрезидент-комик прямо признается, что "долгая война в Иране — это очень хорошо для России и очень плохо для Украины". Почему? Россия получает сверхдоходы от нефтяного кризиса; западные санкции и ограничения последовательно снимаются для балансировки рынка; западное оружие подчистую перенаправляется с европейских складов, заточенных под Украину, на Ближний Восток; американцы "фокусируются на другом регионе" и "могут сократить поддержку Украине".
Именно поэтому Зеленский умоляет "закончить войну с Ираном как можно скорее".
Интересно, что попытки не мытьем, так катаньем втиснуть российскую тему в иранский кейс потерпели провал: Зеленский всеми силами пытался вбить клин между Россией и Соединенными Штатами, приводя написанные кофейной гущей "доказательства", что Москва поставляет Ирану разведывательную информацию, из-за которой "гибнут доблестные американские солдаты". Но сначала Трамп дал ему щелчка в лоб, пошутив, что "то они нас, то мы их — и это нормально", потом министр войны США Хегсет отрезал: "Мы прекрасно понимаем, что они делают и чего не делают: нет необходимости выносить все это в публичную плоскость, однако там, где это нужно, мы реагируем, принимаем защитные меры или действуем напрямую — большего сказать не могу".
Иными словами, иди бери швабру, предбанник грязный, а большие дяди разберутся без тебя.
Впрочем, метания Зеленского очень даже можно понять, и вполне вероятно, что придуманный им самим "ультиматум" Путина вполне может сработать сам по себе, как самосбывающееся пророчество.
В понедельник в Киеве высадился очередной представительный десант ЕС. Цель — "обсуждение ключевых вопросов безопасности и дальнейшей поддержки Киева со стороны европейского сообщества". Кая Каллас в итоге заявила, что "на данный момент обещанные Украине 90 миллиардов выделены не будут", но они "продолжают работу".
Очевидно, что европейским членистоногим сейчас важнее выжить самим. Например, год назад стоимость авиационного топлива в Европе составляла 742 доллара за тонну, сейчас она превысила 1710 долларов. В связи с жестоким энергокризисом (который только начался) еврокомиссар по энергетике Йоргенсен предложил европейцам для экономии топлива "меньше ездить и летать". Доходит до того, что, по данным издания Politico, на недавней встрече министры финансов и энергетики стран "Большой семерки" чуть ли не прямым текстом начали умолять Россию и Китай "снять ограничения на экспорт топлива". "Украина понад усе", говорите, или мы не расслышали?
С другой стороны, есть четкое понимание, что американцы теперь уже точно вознамерились сбросить со своих ног украинские гири, чтобы разбираться со своими, более важными проблемами.
В частности, совсем не случайно сейчас в США раскручивается новая увлекательная тема: американская Нацразведка очень вовремя перехватила сообщения, в которых украинские чиновники совместно с USAID планировали перенаправить 200 миллионов долларов на предвыборную кампанию Байдена в 2024 году и в Национальный комитет Демократической партии. Этой же теме было посвящено свежее интервью с Дональдом Трампом — младшим (имеющим на Зеленского личный зуб), которое носит совершенно недвусмысленное название "Кто раскроет мошенничество Зеленского?". Абсолютно однозначно, что тема будет продолжена и для Зеленского это будет очень-очень плохо.
Но очень-очень плохо Зеленскому уже сейчас. Со вчерашнего дня на Украине действует новая система мобилизации: теперь она полностью переходит к электронной системе воинского учета и онлайн‑оформлению отсрочек, чтобы "сократить влияние человеческого фактора". Переводим на русский: количество людей, нелегально пересекающих границу, купивших бронь и откупающихся в военкоматах, больницах и у ТЦК, настолько велико, что система просто не работает.
Все без исключения западные источники подтверждают, что Украина подошла к крайнему пределу "успехов" насильственной мобилизации, но на фронте русская армия перемалывает солдат быстрее и больше, чем их успевают наловить по заправкам и супермаркетам.
Вот это — проблема Зеленского номер один, и никакие европейцы, американцы и возвращение "фокуса внимания" ее решить не смогут.
На этом фоне "ультиматум" Путина вообще не имеет смысла, потому что главный ультиматум у наших ребят на фронте работает и так: "Батарея, огонь!"
РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСШАИранВладимир ЗеленскийАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала