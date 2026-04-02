https://ria.ru/20260402/zarplaty-2084682688.html
Стало известно, у кого в России больше всего выросли зарплаты
Наиболее заметный рост предлагаемых зарплат в России в первом квартале 2026 года зафиксирован у сварщиков, монтажников и руководителей групп разработки, следует РИА Новости, 02.04.2026
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084109498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e563083d632ea24ca4316caa39f68692.jpg
https://ria.ru/20260401/ekonomika-2084635024.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084109498_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a5f34fa99a9b77428a2258a8cda2ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: в первом квартале года сильнее всего выросли зарплаты сварщиков
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Наиболее заметный рост предлагаемых зарплат в России в первом квартале 2026 года зафиксирован у сварщиков, монтажников и руководителей групп разработки, следует из результатов анализа рынка труда hh.ru, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Самый заметный рост предлагаемой заработной платы произошел у сварщиков (разница в абсолютных значениях составила 148 100 рублей), монтажников (+64 700 рублей), руководителей групп разработки (+58 000 рублей), геологов (+49 900 рублей) и технических писателей (+40 700 рублей)", - сказано в результатах анализа.
Уточняется, что сварщики продемонстрировали максимальный рост как в абсолютных значениях, так и в процентном выражении, тогда как самая высокая медианная зарплата за отчетный период зафиксирована у руководителей групп разработки - 302 900 рублей.
Кроме того, значительный рост предлагаемых зарплат также отмечен у электромонтажников, курьеров, главных врачей и заведующих отделениями, агентов по недвижимости и сетевых инженеров.