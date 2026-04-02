Стало известно, у кого в России больше всего выросли зарплаты

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Наиболее заметный рост предлагаемых зарплат в России в первом квартале 2026 года зафиксирован у сварщиков, монтажников и руководителей групп разработки, следует из результатов анализа рынка труда hh.ru, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Самый заметный рост предлагаемой заработной платы произошел у сварщиков (разница в абсолютных значениях составила 148 100 рублей), монтажников (+64 700 рублей), руководителей групп разработки (+58 000 рублей), геологов (+49 900 рублей) и технических писателей (+40 700 рублей)", - сказано в результатах анализа.

Уточняется, что сварщики продемонстрировали максимальный рост как в абсолютных значениях, так и в процентном выражении, тогда как самая высокая медианная зарплата за отчетный период зафиксирована у руководителей групп разработки - 302 900 рублей.