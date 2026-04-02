В России появились четыре отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей
Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в январе была в России в четырех отраслях, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. РИА Новости, 02.04.2026
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в январе была в России в четырех отраслях, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, больше всех в начале года получали специалисты, работающие в сфере воздушного и космического транспорта, — 230,8 тысячи рублей. Финансисты и страховщики зарабатывали в среднем 220,7 тысячи рублей.
Около 216,4 тысячи рублей получали работники табачных производств, а 209,1 тысячи — занятые на добыче нефти и газа.
Годом ранее, в январе 2025 года, отраслей со средними зарплатами выше 200 тысяч рублей в России
не было.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в январе получали 103,6 тысячи рублей.