В России появились четыре отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в январе была в России в четырех отраслях, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Так, больше всех в начале года получали специалисты, работающие в сфере воздушного и космического транспорта, — 230,8 тысячи рублей. Финансисты и страховщики зарабатывали в среднем 220,7 тысячи рублей.

Около 216,4 тысячи рублей получали работники табачных производств, а 209,1 тысячи — занятые на добыче нефти и газа.

Годом ранее, в январе 2025 года, отраслей со средними зарплатами выше 200 тысяч рублей в России не было.