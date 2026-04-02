Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/zaharova-2084776545.html
Каллас своей глупостью опозорила ЕС, заявила Захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080041432_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_36cf5bdf93cb610a094e8d6a22ea7526.jpg
https://ria.ru/20260402/zelenskiy-2084322338.html
https://ria.ru/20260401/es-2084141618.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080041432_80:0:1217:853_1920x0_80_0_0_31f60c4925486c88e3354549c144f8f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас вновь опозорила ЕС своей глупостью, повторив обвинения в адрес России в якобы "нападении" на 19 стран, в том числе в Африке, за последние 100 лет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она напомнила про слова Каллас в 2025 году о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последнее столетие. Теперь глава евродипломатии повторила это заявление, но в этот раз добавила к жертвам неких российских нападений еще и Африку, отметила Захарова.
"Каллас вновь опозорила Евросоюз ... Глупость так сразу не лечится", - написала дипломат, комментируя слова Каллас.
Захарова подчеркнула, что кровавый след в Африке за последние 100 лет на самом деле оставили страны ЕС и НАТО, представители этой же группы государств 25 марта воздержались от голосования за резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую трансатлантическую работорговлю.
"В январе Каллас призналась в своей большой любви к чтению, даже пообещав "стать очень умной". Предложила бы добавить коллективную монографию "Колониализм, неоколониализм, деколонизация: опыт исследования и современный дискурс" в ее коллекцию книг для ликбеза. Глядишь – действительно поумнеет. Но это не точно", - заключила Захарова.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала