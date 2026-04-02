Каллас своей глупостью опозорила ЕС, заявила Захарова

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас вновь опозорила ЕС своей глупостью, повторив обвинения в адрес России в якобы "нападении" на 19 стран, в том числе в Африке, за последние 100 лет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В январе Каллас призналась в своей большой любви к чтению, даже пообещав "стать очень умной". Предложила бы добавить коллективную монографию "Колониализм, неоколониализм, деколонизация: опыт исследования и современный дискурс" в ее коллекцию книг для ликбеза. Глядишь – действительно поумнеет. Но это не точно", - заключила Захарова.