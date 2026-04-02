Каллас своей глупостью опозорила ЕС, заявила Захарова
Захарова: Каллас, обвинив РФ в атаках на 19 стран, опозорила ЕС глупостью
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас вновь опозорила ЕС своей глупостью, повторив обвинения в адрес России в якобы "нападении" на 19 стран, в том числе в Африке, за последние 100 лет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале
она напомнила про слова Каллас
в 2025 году о том, что Россия
якобы напала на 19 стран за последнее столетие. Теперь глава евродипломатии повторила это заявление, но в этот раз добавила к жертвам неких российских нападений еще и Африку
, отметила Захарова
.
"Каллас вновь опозорила Евросоюз ... Глупость так сразу не лечится", - написала дипломат, комментируя слова Каллас.
Захарова подчеркнула, что кровавый след в Африке за последние 100 лет на самом деле оставили страны ЕС
и НАТО
, представители этой же группы государств 25 марта воздержались от голосования за резолюцию Генассамблеи ООН
, осуждающую трансатлантическую работорговлю.
"В январе Каллас призналась в своей большой любви к чтению, даже пообещав "стать очень умной". Предложила бы добавить коллективную монографию "Колониализм, неоколониализм, деколонизация: опыт исследования и современный дискурс" в ее коллекцию книг для ликбеза. Глядишь – действительно поумнеет. Но это не точно", - заключила Захарова.