Финская активистка раскритиковала строительство забора на границе с Россией

КУРСК, 2 апр — РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, заявила РИА Новости, что строительство забора на границе с РФ является коррупционным проектом, на который уже потрачено около 80 миллионов евро, при этом подрядчик обанкротился, а у властей есть планы сдвинуть ограждение ближе к российской территории.

"Восемьдесят наших миллионов ушло на забор, дальше строят. Это большой коррупционный проект. Вот те части, которые были построены, там уже эта компания обанкротилась, по-любому будет новая компания, которая будет этим заниматься, ведь это же госпроект, это очень хорошие деньги, это чуть ли без налога получается, когда вы работаете на государство", — рассказала Райски.

По словам активистки, у финских властей есть планы продвинуть уже построенный забор на три метра ближе к российской границе, что, по ее мнению, означает дальнейшее расходование налоговых средств.

"Так что да, и еще у них есть планы продвинуть этот забор, который уже стоит, на 3 метра ближе к Российской Федерации, так что туда наши налоги пойдут", — сказала активистка.

Она также отметила, что, несмотря на ограждение, несколько человек уже смогли перейти границу через специальные двери, которые остаются открытыми.

"У нас много уже случаев, которые вот люди из безысходности, они стараются перейти, но там есть эти двери, они открыты. Да, уже несколько случаев, которые, вот они перешли границу Российской Федерации", — добавила Райски.