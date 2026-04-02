Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 185 военных, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка. Противник потерял до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, девять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18