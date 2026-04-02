Бастрыкин назвал мощность взрывчатки, использованной для подрыва Сарварова

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Мощность взрывчатки, заложенной под днище машины генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве, составила один килограмм в тротиловом эквиваленте, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.