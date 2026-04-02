02:20 02.04.2026 (обновлено: 05:57 02.04.2026)
Бастрыкин назвал мощность взрывчатки, использованной для подрыва Сарварова
Мощность взрывчатки, заложенной под днище машины генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве, составила один килограмм в тротиловом эквиваленте, сообщил в... РИА Новости, 02.04.2026
Бастрыкин: мощность взрывчатки под авто Сарварова составила килограмм тротила

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Мощность взрывчатки, заложенной под днище машины генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве, составила один килограмм в тротиловом эквиваленте, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"В ходе расследования убийства генерала Фанила Сарварова установлено, что масса взрывчатого вещества, заложенного под днище его автомобиля, составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте", — сказал он.
Бастрыкин добавил, что в ходе расследования допрошены десятки свидетелей, назначены экспертизы, продолжается работа по установлению причастных.
Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Песков рассказал, как спецслужбы будут расследовать убийство Сарварова
22 декабря 2025, 18:12
 
