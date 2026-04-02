Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 02.04.2026 (обновлено: 23:46 02.04.2026)
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие
Украинские боевики атаковали пять районов Белгородской области при помощи БПЛА, пострадали 12 человек, среди которых девочка-подросток, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T22:28:00+03:00
2026-04-02T23:46:00+03:00
При атаках украинских беспилотников пострадали 12 жителей Белгородской области

© Фото : соцсетиПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинские боевики атаковали пять районов Белгородской области при помощи БПЛА, пострадали 12 человек, среди которых девочка-подросток, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — написал он на платформе MAX.
Момент удара дрона ВСУ по зданию правительства Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Гладков опубликовал видео удара дрона по зданию правительства в Белгороде
31 марта, 15:42
В Шебекино четверо мужчин получили осколочные ранения ног и рук, трое из них — бойцы подразделения "Орлан". Им оказали помощь в городской больнице, после чего перевели на лечение в Белгород.
Позднее там же семь человек пострадали при атаке дрона на коммерческий объект. Двоим мужчинам диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног, одной женщине — минно-взрывную травму, ушиб головы и рану лица, а еще двоим мужчинам, женщине и 11-летней девочке — баротравмы.
В селе Головчино Грайворонского округа беспилотник атаковал автомобиль — пострадал мужчина, у него минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и грудной клетки, а также ожоги.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала