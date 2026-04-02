Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинские боевики атаковали пять районов Белгородской области при помощи БПЛА, пострадали 12 человек, среди которых девочка-подросток, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Позднее там же семь человек пострадали при атаке дрона на коммерческий объект. Двоим мужчинам диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног, одной женщине — минно-взрывную травму, ушиб головы и рану лица, а еще двоим мужчинам, женщине и 11-летней девочке — баротравмы.