https://ria.ru/20260402/vsu-2084876151.html
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.04.2026
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие
Украинские боевики атаковали пять районов Белгородской области при помощи БПЛА, пострадали 12 человек, среди которых девочка-подросток, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T22:28:00+03:00
2026-04-02T22:28:00+03:00
2026-04-02T23:46:00+03:00
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, шебекино, происшествия, шебекинский район, грайворонский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Шебекино, Происшествия, Шебекинский район, Грайворонский район
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие
При атаках украинских беспилотников пострадали 12 жителей Белгородской области
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинские боевики атаковали пять районов Белгородской области при помощи БПЛА, пострадали 12 человек, среди которых девочка-подросток, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — написал он на платформе MAX
.
В Шебекино
четверо мужчин получили осколочные ранения ног и рук, трое из них — бойцы подразделения "Орлан". Им оказали помощь в городской больнице, после чего перевели на лечение в Белгород
.
Позднее там же семь человек пострадали при атаке дрона на коммерческий объект. Двоим мужчинам диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног, одной женщине — минно-взрывную травму, ушиб головы и рану лица, а еще двоим мужчинам, женщине и 11-летней девочке — баротравмы.
В селе Головчино Грайворонского округа беспилотник атаковал автомобиль — пострадал мужчина, у него минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и грудной клетки, а также ожоги.
ВСУ
практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.