Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады допустил мобилизацию женщин в ВСУ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/vsu-2084846787.html
Экс-депутат Рады допустил мобилизацию женщин в ВСУ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083253931_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_4be193f7dcddbf194442bea5a1e32c3a.jpg
https://ria.ru/20260328/ukraina-2083524842.html
https://ria.ru/20260331/ukraina-2084035041.html
https://ria.ru/20260402/lvov-2084793427.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083253931_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_6a15a4efd3b3db278adfe5d2330ff409.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Специальная военная операция на Украине, Украина, Спиридон Килинкаров, Вооруженные силы Украины
© REUTERS / Alina SmutkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинские власти хотят, чтобы женщины активнее воевали на стороне ВСУ, не исключено, что их могут мобилизовать и перебросить в тыловые подразделения, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.
Агентство УНИАН в конце марта сообщило, что на Украине появились баннеры с лозунгом, призывающим женщин идти служить в ВСУ. На опубликованном агентством видео показали баннер с таким призывом, а голос за кадром предполагает, что таким образом украинские власти пытаются подготовить общественность к возможной мобилизации женщин. Где именно установили такую наружную "рекламу", не уточняют.
"Там нет ничего невозможного. Мы говорим о стране, в которой не работает Конституция, а закон не имеет никакого значения. Я не исключаю и такой возможности - мобилизации женщин или снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Потому что для (Владимира - ред.) Зеленского и сохранения его режима это жизненно важная история", - сказал Килинкаров.
По мнению экс-депутата, женщины уже давно присутствуют в зоне спецоперации как медицинские работники и дроноводы, но украинские власти хотят, чтобы они активнее принимали участие в боях.
"Речь идет о том, чтобы привлечь женщин на службу, чтобы заместить мужчин в тылу. А мужиков, которые служат в тылу, перенаправить в другие подразделения, в том числе в пехоту, штурмовые подразделения. Это самый простой способ улучшить ситуацию с мобилизацией. Потому что даже репрессивные меры, которые предпринимаются в насильственной мобилизации, не дают Зеленскому желаемого результата", - отметил он.
Килинкаров подчеркнул, что украинский солдат - единственный актив, которым Зеленский может торговаться с Западом.
"Его финансируют и дают ему возможность сохранять свой режим до тех пор, пока он будет демонстрировать свою способность мобилизовать людей. Отсюда эти насильственные методы мобилизации, призывы, возможность для женщин участвовать в войне. Как только он перестанет выполнять свою часть обязательств, интерес к нему пропадет", - заключил экс-депутат.
В российских силовых структурах в сентябре 2025 года рассказали РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава, в бригадах ВСУ вводят должности советников командира по вопросам гендерного равенства.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов регулярно вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых сотрудники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинцы призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, не выходят на улицу.
Специальная военная операция на Украине, Украина, Спиридон Килинкаров, Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала