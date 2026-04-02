Экс-депутат Рады допустил мобилизацию женщин в ВСУ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинские власти хотят, чтобы женщины активнее воевали на стороне ВСУ, не исключено, что их могут мобилизовать и перебросить в тыловые подразделения, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

Агентство УНИАН в конце марта сообщило, что на Украине появились баннеры с лозунгом, призывающим женщин идти служить в ВСУ . На опубликованном агентством видео показали баннер с таким призывом, а голос за кадром предполагает, что таким образом украинские власти пытаются подготовить общественность к возможной мобилизации женщин. Где именно установили такую наружную "рекламу", не уточняют.

"Там нет ничего невозможного. Мы говорим о стране, в которой не работает Конституция, а закон не имеет никакого значения. Я не исключаю и такой возможности - мобилизации женщин или снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Потому что для (Владимира - ред.) Зеленского и сохранения его режима это жизненно важная история", - сказал Килинкаров

По мнению экс-депутата, женщины уже давно присутствуют в зоне спецоперации как медицинские работники и дроноводы, но украинские власти хотят, чтобы они активнее принимали участие в боях.

"Речь идет о том, чтобы привлечь женщин на службу, чтобы заместить мужчин в тылу. А мужиков, которые служат в тылу, перенаправить в другие подразделения, в том числе в пехоту, штурмовые подразделения. Это самый простой способ улучшить ситуацию с мобилизацией. Потому что даже репрессивные меры, которые предпринимаются в насильственной мобилизации, не дают Зеленскому желаемого результата", - отметил он.

Килинкаров подчеркнул, что украинский солдат - единственный актив, которым Зеленский может торговаться с Западом.

"Его финансируют и дают ему возможность сохранять свой режим до тех пор, пока он будет демонстрировать свою способность мобилизовать людей. Отсюда эти насильственные методы мобилизации, призывы, возможность для женщин участвовать в войне. Как только он перестанет выполнять свою часть обязательств, интерес к нему пропадет", - заключил экс-депутат.

В российских силовых структурах в сентябре 2025 года рассказали РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава, в бригадах ВСУ вводят должности советников командира по вопросам гендерного равенства.