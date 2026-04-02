Боевики полка ВСУ пропадают без вести за невыполнение приказа

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Боевики 210-го отдельного штурмового полка ВСУ пропадают без вести после неисполнения приказов командования, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Допрос военнопленного <...> показал, что большинство военнослужащих его подразделения, отказавшихся выполнять боевые задачи, сегодня числятся пропавшими без вести", — рассказал собеседник агентства.

Он не исключил, что их могли показательно казнить в качестве наказания за неповиновение.