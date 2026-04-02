Боевики полка ВСУ пропадают без вести за невыполнение приказа

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Боевики 210-го отдельного штурмового полка ВСУ пропадают без вести после неисполнения приказов командования, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Допрос военнопленного <...> показал, что большинство военнослужащих его подразделения, отказавшихся выполнять боевые задачи, сегодня числятся пропавшими без вести", — рассказал собеседник агентства.
ВСУ наращивают группировку в Сумской области
1 апреля, 06:36
Он не исключил, что их могли показательно казнить в качестве наказания за неповиновение.
"Данная практика постоянно применялась в 225-м отдельном штурмовом полку, <...> командиры которого были назначены <...> в 210-й", — добавил источник.
Как сообщали в силовых структурах на прошлой неделе, из-за массовых отказов боевиков выполнять приказы в Шосткинский район Сумской области перебросили карательные отряды. Перед ними поставили цель "мотивировать" военных, а также не допустить эвакуации местного населения на российскую территорию.