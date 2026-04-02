Рейтинг@Mail.ru
ВСУ готовятся выпускать фейковые видео после потери Константиновки - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/vsu-2084682820.html
ВСУ готовятся выпускать фейковые видео после потери Константиновки
2026-04-02T06:15:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083253931_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_4be193f7dcddbf194442bea5a1e32c3a.jpg
https://ria.ru/20260402/spetsoperatsiya-2084681068.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083253931_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_6a15a4efd3b3db278adfe5d2330ff409.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / Alina SmutkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Украинское командование заставляет военнослужащих снимать свои перемещения по улицам Константиновки, чтобы после потери города они могли выпускать фейки о его контроле силами ВСУ, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий из 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Ершов.
"Командование начало заставлять нас снимать перемещения по городу и улицам Константиновки. Делается это с целью, чтобы, когда мы отступим, уйдем из Константиновки, можно было выкладывать эти видео в интернете и чтобы наш народ думал, что мы все еще находимся там", - рассказал Ершов.
В середине марта начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что более 60% территории Константиновки находится под контролем ВС РФ, уличные бои идут в северо-восточной части этого населенного пункта. По его словам, ВС РФ вышли на юго-западные окраины Константиновки и продолжают наступать вглубь городской застройки.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для ВСУ в плане снабжения краматорско-славянской группировки.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Российский морпех "выкурил" боевиков ВСУ из подвала с помощью горящего сена
2 апреля, 05:22
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала