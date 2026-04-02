Дроны ВСУ атаковали Энергодар
Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T01:18:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
"Противник атаковал город дронами, пытаясь нанести удары по инфраструктуре связи, чтобы вывести из работы вышки сотовой связи", - сказал Пухов агентству.
По его словам, зафиксирован прилёт в центральной части города в районе городской администрации. Информация о повреждения уточняется.
"Угроза повторных атак сохраняется", - подчеркнул глава города.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.