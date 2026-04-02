У ВСУ практически нет украинских аптечек

ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. У боевиков ВСУ практически нет аптечек украинского производства, их заменили западные, рассказал РИА Новости командир взвода соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Лапа".

По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, в расположении боевиков были найдены польские и эстонские сухпайки, чешские винтовки, артиллерийские 105-мм боеприпасы.