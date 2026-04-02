УФА, 2 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел рабочую встречу с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым, сообщает правительство региона.

"Важной темой обсуждения стали ежегодно принимаемые в регионе меры для безаварийного пропуска весеннего половодья. Они разработаны с учетом масштабов паводка 2024 года и направлены на сохранение объектов экономики, жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры, объектов агропромышленного комплекса, но главное – на безопасность населения", - сообщает правительство Оренбургской области.

Подготовка к паводку начата заранее. К началу активного снеготаяния обеспечена необходимая предполоводная сработка Сорочинского, Черновского, Домашкинского, Елшанского, Красночабанского и Верхне-Кумакского водохранилищ. По состоянию на 2 апреля, объем наполнения Ириклинского водохранилища составляет 2467 миллионов кубометров, или 75 % от полного объема. Свободная емкость при этом составляет 790 миллионов кубических метров. Для своевременного реагирования предусмотрена группировка сил и средств: 10 766 человек и 4197 единиц техники, говорится в сообщении.

"Особое внимание Евгений Солнцев обратил на то, что в населенные пункты, которые при неблагоприятном сценарии могут быть частично или полностью изолированы паводковыми водами, завезено более 100 тонн продовольственных товаров, 15,7 тонны непродовольственных товаров, около 20 тысяч литров бутилированной воды", - следует из сообщения.

Губернатор подчеркнул, что информация о развитии паводковой обстановки оперативно доводится до жителей области: в мессенджерах, соцсетях, по ТВ и радио, добавили в правительстве региона.

Кроме того, стороны обсудили начало весенних полевых работа. Общая посевная площадь в этом году составит 4 миллиона 311,4 тысячи гектаров. "Накануне аграрии региона вышли для проведения боронования и подкормки озимых культур. Проведено обследование 678,5 тысячи гектаров озимых культур (94 % от посевной площади), посеянных под урожай 2026 года. По предварительным данным, 97 % озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии", – подчеркнул на встрече Евгений Солнцев.

Губернатор Оренбургской области рассказал, что параллельно ведется подготовка машинно-тракторного парка. С начала года сельхозтоваропроизводителями приобретено техники на общую сумму более 4,5 миллиарда рублей. Комплексная подготовка позволяет аграриям региона в установленные сроки приступить к весенним полевым работам и провести посевную кампанию организованно.

"Также Игорь Комаров и Евгений Солнцев обсудили подготовку к единому дню голосования – 20 сентября 2026 года. Регион включается в масштабные избирательные кампании: выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и выборы депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области восьмого созыва", - сообщает правительство области.