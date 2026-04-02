Врач объяснила, почему самочувствие весной хуже, чем зимой

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Человеческому организму требуется перестроиться под весну, что становится причиной усталости и плохого самочувствия в это время года, заявила врач-невролог, психотерапевт, нарколог, кандидат медицинский наук Людмила Кокоткина.

"Увеличение светового дня требует большей активности от человека. А он еще живет в состоянии зимней спячки: организм экономит энергию, как привык делать это в холодное время года (что становится причиной повышенной утомляемости и плохого самочувствия - ред.)", - пояснила 360.ru Кокоткина.

Врач уточнила, что в первом календарном месяце весны природа еще спит: очень часто идет снег, еще не сошли сугробы, а биоритмы человека действуют по зимнему расписанию. В апреле же солнце начинает светить по-другому, становится тепло, снег активно сходит, а биоритмы перестраиваются на весенние.