Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 02.04.2026 (обновлено: 16:37 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/vladimir-2084814449.html
Во Владимирской области задержали мужчину за финансирование террористов
Подозреваемый в финансировании терроризма, использовавший сервис монетизации стримов, задержан во Владимирской области, сообщает Росгвардия в своем канале на... РИА Новости, 02.04.2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Происшествия, Владимирская область, Вязники, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЯНСК, 2 апр - РИА Новости. Подозреваемый в финансировании терроризма, использовавший сервис монетизации стримов, задержан во Владимирской области, сообщает Росгвардия в своем канале на платформе Max.
"Сотрудники ОМОН "Невский" регионального управления Росгвардии оказали содействие коллегам из ФСБ и МВД России при задержании 41-летнего жителя города Вязники, причастного к участию в деятельности террористического общества", - рассказали в ведомстве.
По версии следствия, мужчина, являясь приверженцем одного из запрещённых на территории Российской Федерации террористических сообществ, оказывал ему финансовую поддержку.
"Средства переводились через сервис монетизации стримов. Возбуждено уголовное дело", - добавили в Росгвардии.
В пресс-службе УФСБ России по Владимирской области добавили, что фигурант отправлял деньги в виде "донатов".
В СУСК России по региону возбудили в отношении задержанного уголовные дела по признакам участия в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ) и содействия в террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ).
ПроисшествияВладимирская областьВязникиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала