Установлено, что вирус рыб вызывает серьезные заболевания глаз у людей

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Группа китайских ученых выявила способность опасного нодавируса морских и пресноводных рыб передаваться человеку и вызывать серьезное заболевание глаз, сказано в исследовании, опубликованном в ежемесячном научном журнале Nature Microbiology

« "Недавно было выявлено заболевание глаз человека, называемое персистирующей глазной гипертензией с вирусным передним увеитом (POH-VAU), однако его причина оставалась неясной. Недавнее исследование обнаружило связь POH-VAU со скрытым смертоносным нодавирусом (CMNV) водного происхождения", - сказано в публикации журнала.

В исследовании уточняется, что ученые выявили наличие инфекции CMNV в тканях глаз у 70 пациентов с POH-VAU. "Эксперименты показали, что вирус CMNV может вызывать повышение внутриглазного давления и патологические повреждения тканей глаза у мышей, а также способен инфицировать клетки млекопитающих", - говорится в публикации.

Среди наиболее распространенных случаев воздействия нодавируса рыб CMNV на человека (71,4%) ученые указали незащищенную переработку водных организмов, а также употребление их в пищу в сыром виде.