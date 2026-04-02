https://ria.ru/20260402/virus-2084845811.html
Установлено, что вирус рыб вызывает серьезные заболевания глаз у людей
Группа китайских ученых выявила способность опасного нодавируса морских и пресноводных рыб передаваться человеку и вызывать серьезное заболевание глаз, сказано... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T18:24:00+03:00
2026-04-02T18:25:00+03:00
наука
невролог
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17876/26/178762621_0:405:3888:2592_1920x0_80_0_0_828163c2e8b953ffbc4170f3ec7a9b84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17876/26/178762621_0:0:3456:2592_1920x0_80_0_0_87da54db737838427c769b926899c028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Nature Microbiology: установлена способность вируса рыб поражать глаза человека
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Группа китайских ученых выявила способность опасного нодавируса морских и пресноводных рыб передаваться человеку и вызывать серьезное заболевание глаз, сказано в исследовании, опубликованном в ежемесячном научном журнале Nature Microbiology
.
«
"Недавно было выявлено заболевание глаз человека, называемое персистирующей глазной гипертензией с вирусным передним увеитом (POH-VAU), однако его причина оставалась неясной. Недавнее исследование обнаружило связь POH-VAU со скрытым смертоносным нодавирусом (CMNV) водного происхождения", - сказано в публикации журнала.
В исследовании уточняется, что ученые выявили наличие инфекции CMNV в тканях глаз у 70 пациентов с POH-VAU. "Эксперименты показали, что вирус CMNV может вызывать повышение внутриглазного давления и патологические повреждения тканей глаза у мышей, а также способен инфицировать клетки млекопитающих", - говорится в публикации.
Среди наиболее распространенных случаев воздействия нодавируса рыб CMNV на человека (71,4%) ученые указали незащищенную переработку водных организмов, а также употребление их в пищу в сыром виде.
Нодавирус рыб (CMNV) - опасный патоген, вызывающий смертельную вирусную нервную болезнь у более чем 120 видов морских и пресноводных рыб. Он поражает нервную систему личинок и мальков, вызывая их массовую гибель (до 100%).