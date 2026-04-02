18:24 02.04.2026 (обновлено: 18:25 02.04.2026)
Установлено, что вирус рыб вызывает серьезные заболевания глаз у людей
Установлено, что вирус рыб вызывает серьезные заболевания глаз у людей
Установлено, что вирус рыб вызывает серьезные заболевания глаз у людей

Nature Microbiology: установлена способность вируса рыб поражать глаза человека

© РИА Новости / Алекс Аминев | Вирусологическая лаборатория
Вирусологическая лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Группа китайских ученых выявила способность опасного нодавируса морских и пресноводных рыб передаваться человеку и вызывать серьезное заболевание глаз, сказано в исследовании, опубликованном в ежемесячном научном журнале Nature Microbiology.
«
"Недавно было выявлено заболевание глаз человека, называемое персистирующей глазной гипертензией с вирусным передним увеитом (POH-VAU), однако его причина оставалась неясной. Недавнее исследование обнаружило связь POH-VAU со скрытым смертоносным нодавирусом (CMNV) водного происхождения", - сказано в публикации журнала.
В исследовании уточняется, что ученые выявили наличие инфекции CMNV в тканях глаз у 70 пациентов с POH-VAU. "Эксперименты показали, что вирус CMNV может вызывать повышение внутриглазного давления и патологические повреждения тканей глаза у мышей, а также способен инфицировать клетки млекопитающих", - говорится в публикации.
Среди наиболее распространенных случаев воздействия нодавируса рыб CMNV на человека (71,4%) ученые указали незащищенную переработку водных организмов, а также употребление их в пищу в сыром виде.
Нодавирус рыб (CMNV) - опасный патоген, вызывающий смертельную вирусную нервную болезнь у более чем 120 видов морских и пресноводных рыб. Он поражает нервную систему личинок и мальков, вызывая их массовую гибель (до 100%).
