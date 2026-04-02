Вэнс посетит Венгрию

НЬЮ-ЙОРК, 2 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7-8 апреля посетит Венгрию, встретится с премьер-министром страны Виктором Орбаном, анонсировали в офисе вице-президента.
Визит состоится в преддверии парламентских выборов в Венгрии, намеченных на 12 апреля. Президент США Дональд Трамп публично заявлял о своей поддержке Орбана и называл его своим другом.
"Вице-президент Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс посетят Будапешт (Венгрия) с 7 по 8 апреля. Во время пребывания в Будапеште вице-президент проведет двусторонние встречи с премьер-министром Виктором Орбаном", – говорится в сообщении.
В офисе Вэнса также пообещали, что тот выступит с заявлением о партнерстве между Соединенными Штатами и Венгрией.
27 марта, 10:20