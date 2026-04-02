ВЭБ: Тюмень, Пермь и Казань — в лидерах качества жизни по транспорту
17:00 02.04.2026
ВЭБ: Тюмень, Пермь и Казань — в лидерах качества жизни по транспорту
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. По итогам обновления данных в системе Индекса РАЗВИВАЙ.РФ в число лидеров по группе факторов "Транспорт" вошли Долгопрудный, Казань, Мытищи, Тюмень, Пермь и Челябинск, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.
"В числе позитивных трендов по всем городам индекса можно выделить рост доли экологичного транспорта. Это и развитие трамвайного сообщения, и пополнение парков современными автобусами стандарта Евро-5 — их доля выросла на 34%. Важно, что транспортные системы развивают с учетом запроса особенных пассажиров: пандусами и подъемниками оборудуются как новые машины, так и те, что уже работают на маршрутах. В 26 городах модернизация завершена на 100%", — сказал Самохин.
Он отметил, что существенный вклад в позитивную динамику городов обеспечивает участие в масштабных федеральных программах развития транспорта. Так, ВЭБ выступает оператором и проектным офисом правительственной программы комплексной модернизации электротранспорта, которая охватывает восемь городов и 6,7 миллиона человек. В результате действия программы на маршруты в городах уже вышли свыше 400 новых трамваев, реконструировано порядка 280 километров путей. Полностью обновлены парки трамваев в Волгограде, Курске, Липецке, Перми и Ярославле.
Важные факторы повышения качества работы городского транспорта — активность региональных и муниципальных команд, возможности для реализации бизнес-инициативы, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства. По итогам 2025 года, транспорт вошел в топ-3 сферы реализации ГЧП в городах, общее число таких проектов – 41, общий объем финансирования превышает 190 миллиардов рублей, из которых 68% — частные средства. ГЧП-проекты реализуются как в дорожном строительстве (12 проектов), так и в развитие систем городского общественного транспорта (девять проектов) и сопутствующей инфраструктуры.
Аналитику активности городов и муниципальных образований в формировании среды и реализации проектов ГЧВ формирует Национальный центр РАЗВИВАЙ.РФ (Группа ВЭБ). Оценка активности и эффектов от государственно-частного взаимодействия — часть единого ресурса комплексной аналитики качества жизни в городах, которую ВЭБ развивает на базе Индекса РАЗВИВАЙ.РФ.
Сегодня индекс используется органами власти, экспертами, бизнесом и обычными жителями для принятия решений, сравнения городов и обмена лучшими практиками. В 2025 году индекс обновили с учетом национальных целей развития, показателей качества среды для жизни в опорных населенных пунктах Минстроя России и международной сопоставимости, включая города стран БРИКС.
Параметры индекса синхронизированы также с рейтингом качества жизни АСИ, что позволяет получать сопоставимые данные по регионам и муниципалитетам. Более чем на 50% переработан набор показателей. Например, в пять раз увеличилось число критериев, связанных с инклюзивной средой. Количество городов в системе выросло до 270.
По поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных проектов ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией Группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Ранее регулятор отрасли — Минэкономразвития — с привлечением ВЭБа и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в отношении ГЧП.
