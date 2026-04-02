В Васильевке завершили разбор завалов дома после удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Разбор завалов разрушенного ударом ВСУ многоквартирного дома в городе Васильевка завершен, сообщила РИА Новости глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко.

"Разбор завалов завершен. Спасатели работали непрерывно, несмотря на угрозы повторных ударов по городу со стороны противника", - сказала Романиченко агентству.