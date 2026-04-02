В Госдуме предложили обязать банки подтверждать каждую платную услугу

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили нормативно закрепить обязательность отдельного подтверждения подключения платной банковской услуги, включая двухфакторную идентификацию и отдельный договор.

По словам депутатов, в публичном пространстве фиксируются повторяющиеся случаи подключения банками платных финансовых услуг через спорные элементы интерфейса мобильных приложений без отдельно выраженного и осознанного согласия клиента.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным: ...закрепить на нормативном уровне обязательность отдельного подтверждения подключения платной банковской услуги, включая двухфакторную идентификацию", - сказано в обращении.

Парламентарии также предложили установить запрет на активацию банковских продуктов и платных опций через рекламный интерфейс без отдельной формы договора, визуально и функционально отделенной от "сторис", баннеров и маркетинговых предложений.

Инициативой предусматривается административная ответственность для кредитных организаций за подключение платной услуги без надлежащего, отдельно выраженного согласия клиента.

Депутаты отметили, что в действующем регулировании отсутствует прямой запрет на активацию банковского продукта через рекламный интерфейс без отдельного этапа подтверждения. По их словам, это создает правовой пробел, позволяющий подключать услуги, формально не нарушая процедуру заключения договора, но фактически снижая уровень осознанности согласия клиента.