Сийярто: Киев перешел на круглосуточное вмешательство в венгерские выборы

БУДАПЕШТ, 2 апр - РИА Новости. Украина перешла на круглосуточное вмешательство в венгерские выборы, чтобы привести к власти в стране проукраинскую оппозицию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ранее МИД Украины объявил о запуске круглосуточной онлайн-радиостанции, посвященной комментариям относительно заявлений Будапешта по украинской тематике.

"До выборов осталось десять дней, и украинское вмешательство вышло на новый уровень теперь, когда на Украине запущено также "венгерское радио", чтобы круглосуточно распространять украинскую пропаганду, чтобы помочь проукраинскому правительству и проукраинскому премьер-министру прийти к власти здесь, в Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По его словам, Украина заинтересована в смене власти в Венгрии , поскольку при победе партии премьер-министра Виктора Орбана она "никогда не войдет в Евросоюз, не говоря уже о НАТО , не сможет забирать себе деньги венгров, и Венгрия не будет втянута в их войну".

Сийярто особенно отметил часть транслируемого сообщения, где говорится о том, что Киев якобы "не желает ничего плохого венграм".

"Они организовали нефтяную блокаду против Венгрии. Прямо сейчас они обстреливают трубопро вод "Турецкий поток" десятками беспилотников, с помощью которых хотят установить для нас тотальную энергетическую блокаду. Прослушивание телефонных разговоров, смертельные угрозы, перевозка "черных" денег в Венгрию. И они говорят, что не хотят нам плохого?" - задался вопросом министр.

Сийярто подчеркнул, что украинское вмешательство "вышло в новое измерение, на новую скорость", и самыми опасными являются разговоры о вступлении Украины в НАТО и ЕС , поскольку "если это произойдет, это будет означать мировую войну".

Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса", которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, Сийярто подчеркивал, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.