Сийярто: Киев перешел на круглосуточное вмешательство в венгерские выборы - РИА Новости, 02.04.2026
23:48 02.04.2026 (обновлено: 23:49 02.04.2026)
Сийярто: Киев перешел на круглосуточное вмешательство в венгерские выборы
Сийярто: Киев перешел на круглосуточное вмешательство в венгерские выборы - РИА Новости, 02.04.2026
Сийярто: Киев перешел на круглосуточное вмешательство в венгерские выборы
Украина перешла на круглосуточное вмешательство в венгерские выборы, чтобы привести к власти в стране проукраинскую оппозицию, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T23:48:00+03:00
2026-04-02T23:49:00+03:00
в мире, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, нато, евросоюз, турецкий поток, мирный план сша по украине, киев
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз, Турецкий поток, Мирный план США по Украине, Киев
Сийярто: Киев перешел на круглосуточное вмешательство в венгерские выборы

Сийярто: Украина перешла на круглосуточное вмешательство в выборы в Венгрии

БУДАПЕШТ, 2 апр - РИА Новости. Украина перешла на круглосуточное вмешательство в венгерские выборы, чтобы привести к власти в стране проукраинскую оппозицию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее МИД Украины объявил о запуске круглосуточной онлайн-радиостанции, посвященной комментариям относительно заявлений Будапешта по украинской тематике.
"До выборов осталось десять дней, и украинское вмешательство вышло на новый уровень теперь, когда на Украине запущено также "венгерское радио", чтобы круглосуточно распространять украинскую пропаганду, чтобы помочь проукраинскому правительству и проукраинскому премьер-министру прийти к власти здесь, в Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, Украина заинтересована в смене власти в Венгрии, поскольку при победе партии премьер-министра Виктора Орбана она "никогда не войдет в Евросоюз, не говоря уже о НАТО, не сможет забирать себе деньги венгров, и Венгрия не будет втянута в их войну".
Сийярто особенно отметил часть транслируемого сообщения, где говорится о том, что Киев якобы "не желает ничего плохого венграм".
"Они организовали нефтяную блокаду против Венгрии. Прямо сейчас они обстреливают трубопровод "Турецкий поток" десятками беспилотников, с помощью которых хотят установить для нас тотальную энергетическую блокаду. Прослушивание телефонных разговоров, смертельные угрозы, перевозка "черных" денег в Венгрию. И они говорят, что не хотят нам плохого?" - задался вопросом министр.
Сийярто подчеркнул, что украинское вмешательство "вышло в новое измерение, на новую скорость", и самыми опасными являются разговоры о вступлении Украины в НАТО и ЕС, поскольку "если это произойдет, это будет означать мировую войну".
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса", которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, Сийярто подчеркивал, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреУкраинаВенгрияБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанНАТОЕвросоюзТурецкий потокМирный план США по УкраинеКиев
 
 
