На Украине вполне реальна мобилизация женщин, считает эксперт
2026-04-02T23:06:00+03:00
В мире, Украина, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В сложившихся условиях на Украине вполне реальна мобилизация женщин, поскольку в предыдущие годы киевский режим для этого создавал необходимую законодательную базу, заявил РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник Национальной академии наук Белоруссии, полковник запаса Александр Тиханский.
«
"Нехватка людей – это уже главная проблема украинской армии, из-за чего власти принимают самые разные меры для пополнения ВСУ
. В этих условиях вполне реальна мобилизация женщин, поскольку в предыдущие годы для этого создавалась необходимая законодательная база. Это уже факт - на улицах украинских городов появились плакаты с социальной рекламой, в которой основные лозунги - "Защита Украины
— женское дело" и "Воевать — женская задача", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Верховной раде
вопрос мобилизации женщин "постоянно в поле зрения" парламентариев.
"В СМИ постоянно повторяется тезис о том, что украинки могут воевать не хуже мужчин. Понятно, что рост числа женщин в ВСУ и сообщения об их призыве военкоматами, даже без соответствующего образования, указывают на истощение мобилизационных ресурсов среди мужского населения. Это может быть подготовкой к расширению критериев призыва для покрытия растущих потерь и потребностей фронта, что отражает глубину кадрового кризиса в украинской армии", - подчеркнул Тиханский.
Эксперт отметил, что эти факторы рисуют картину режима, который сталкивается с нарастающими внутренними противоречиями, финансовой несостоятельностью и вынужден искать пути для продолжения конфликта через ужесточение мобилизации внутри страны.