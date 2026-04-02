МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Европе следует всеми силами избегать действий, способных спровоцировать Россию на прямое военное столкновение, передает "Страна.ua".
2 апреля, 16:04
"Следует пересмотреть <…> теорию "нам выгодно затягивание войны на Украине", так как именно ее затягивание как раз и увеличивает угрозу прямого столкновения с Россией", — сообщается в материале.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.