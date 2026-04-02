"Осталось только одно". Россия и США объединились против Украины

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Американцы предупредили: если ВСУ не покинут Донбасс, а европейцы не присоединятся к ближневосточной кампании, Вашингтон выйдет из переговорного процесса по украинскому урегулированию и лишит Киев поставок оружия. О том, что происходит на Западе, — в материале РИА Новости.

Не пара

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас посетила столицу Украины и провела там неформальное заседание министров иностранных дел ЕС. Визит, по ее словам, должен был напомнить о якобы "российских зверствах" в Буче в 2022-м. Впрочем, на встречу явились только представители Германии, Польши, Латвии, Литвы, Италии и Эстонии.

Остальным, видимо, было не до того. Да и киевский режим сегодня больше обеспокоен кризисом в отношениях с США. В частности, Зеленский в интервью западным СМИ постоянно жалуется, что Дональд Трамп не хочет поддерживать Украину.

Президент США считает, что для завершения конфликта нужно давить не на Москву, а на Киев. В частности, он пытается добиться вывода ВСУ из Донбасса. "Они хотят закончить войну. Меня беспокоит, что они видят только один способ это сделать. Я уверен, Трамп и его команда хотят закончить войну. Но почему мы должны за это платить? Меня беспокоит, что никто на самом деле не оценивает последствия такого решения для нашей безопасности", — сказал Зеленский изданию Axios.

В интервью Reuters и LeMonde он уточнил: США готовы заключить с Украиной договор о гарантиях безопасности только после того, как Киев откажется от Донбасса. И посетовал, что сейчас Трампа волнует только Иран.

В Белом доме немедленно все опровергли. "Это ложь. Вызывает сожаление, что он это говорит. <…> Что такое гарантии безопасности? Это войска, готовые вступить в дело. Если их развернуть сейчас, это означает, что вы втягиваетесь в войну. Ему сказали очевидное: гарантии безопасности не вступят в силу, пока не завершится война", — разъяснил глава Госдепа Марко Рубио.

По его словам, в Киеве должны сами принять решение о территориальных уступках для урегулирования конфликта, а не винить в чем-то США. "Мы сообщили украинской стороне российские условия. Мы не отстаиваем это. Выбор делать им, а не нам", — подчеркнул госсекретарь.

Трамп тоже не стесняется в выражениях, говоря о главе киевского режима. "Я удивлен, что он не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин к этому готов", — сказал он в интервью NBC News.

Зеленский пытался задобрить его, предложив помощь в войне с Ираном, но не получилось. Это последний человек, от которого Вашингтон ее примет, отрезал президент США.

Прощай, оружие

В рамках двухдневной встречи глав МИД G7 в конце марта Каллас попробовала объяснить Рубио, что Трамп неправильно себя ведет на украинском направлении. Тот ответил: если европейцам что-то не нравится, они могут сами попытаться договориться с Россией.

"Мы делаем все, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что сделаете это лучше, — пожалуйста. Мы отойдем в сторону", — заявил глава Госдепа. А отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что Россия — мощная ядерная держава, поэтому США важно поддерживать с Москвой контакт на правительственном уровне.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига успокаивает население: США продолжат продавать европейцам оружие, предназначенное для ВСУ. Но Рубио этого не гарантирует.

"Я бы хотел четко дать понять: в случае военной нужды, будь-то с целью пополнения запасов или выполнения задач в национальных интересах США, мы всегда будем на первом месте, если речь идет о нашем оружии", — подчеркнул он.

Как сообщают Politico и The Washington Post, Вашингтон уже уведомил союзников о возможных перебоях в поставках для ВСУ. Прежде всего речь идет о боеприпасах — в том числе для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Паузы в словах

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил: перерыв в переговорном процессе по Украине вызван ожиданием того, когда ВСУ покинут Донбасс. Если Зеленский примет такое решение, это спасет много жизней.

Между тем Трамп, раздосадованный отказом стран НАТО воевать с Ираном, пригрозил выйти из альянса. Для этого нужна поддержка двух третей сенаторов. Такого количества голосов у него нет, поэтому подобный сценарий крайне маловероятен.

"У США есть все, чтобы разобраться с Украиной, но за год переговорного процесса Белый дом практически ничего не сделал, — говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — По сути, мы даже не знаем, какие именно гарантии безопасности США готовы предоставить Украине в обмен на вывод войск из Донбасса. И вообще, почему речь идет только об этом регионе, ведь цели России в СВО не ограничиваются этим. Вывод войск, конечно, может стать знаковым событием, но на этом ничего не закончится".

А угрозы Трампа выйти из НАТО или прекратить поставки оружия ВСУ сегодня выглядят для Киева и его европейских партнеров не так страшно, как если бы он сказал об этом в январе — феврале 2025-го, продолжает собеседник РИА Новости. За год они кое-как перегруппировались и готовы продолжать конфликт с Россией даже без американского участия.

"К тому же нападение США на Иран наглядно продемонстрировало, что мощь американской военной машины сильно преувеличена. Даже если бы Трамп захотел изменить ход боевых действий в Донбассе в пользу Киева, он бы не смог этого сделать", — заключил Денисов.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что выход США из украинского конфликта приведет к его завершению, так как все началось именно с американцев. Но Трамп, несмотря на громкие заявления, вряд ли на это пойдет.

"В основе противостояния России и Украины лежат действия США. Сейчас Трампу, может быть, что-то не нравится, но в целом он, как и его предшественники, отстаивает американские интересы и не собирается ничего терять. Переговорный процесс затих, но не остановился. Неслучайно Зеленский жалуется, что США добиваются от него сдачи Донбасса", — рассуждает эксперт.